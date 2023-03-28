Елизавета Юрушева показала, как в Милане 8-летие дочери праздновала: "Сбылась мечта Татуси"

Бизнесвумен организовала праздник так, как этого хотела девочка.

Жена экс-главы Черкасской ОГА Александра Скичка – бизнесвумен Елизавета Юрушева – показала, как праздновала день рождения дочери.

Девушке исполнилось восемь лет. 8-летие Наташа встретила в Милане, Италия, где находится вместе с мамой. По случаю дня рождения Елизавета организовала дочери сказочный праздник.

Локация была украшена в ярких цветах. На праздник маленькая Наташа пригласила свою сестру и одноклассников, хотя боялась, что они не придут.

Дочь Елизаветы Юрушевой / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

"Сбылась мечта Татуси – она наконец-то встретилась с сестрой и собрала своих одноклассников, хотя до последнего думала, что никто не придет из-за ее неидеального английского", — поделилась Юрушева.

В общем, праздник оказался отличным, а Наташа была невероятно счастливой. Особенно ребятишек порадовало разбивание праздничной пиньяты в виде цифры "8".

"Я рада, что этот день оказался для нее невероятно счастливым", – добавила бизнесвумен.

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Напомним, Елизавета Юрушева вместе с сыном и дочерьми живет в Милане. Там старшие дети ходят в школу. Тем временем сама Юрушева тоже отправилась на учебу. Бизнесвумэн поступила в университет Marangoni и изучает бизнес в сфере моды.

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