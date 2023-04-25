Елизавета Юрушева показала, как в Милане отпраздновала годик дочери от Скичко

В семье экс-главы Черкасской ОГА Александра Скичко и бизнесвумен Елизаветы Юрушевой особый праздник. Маленькой дочери супруги исполнился один год.

В Instagram Елизавета показала, как праздновала первый день рождения девочки. Семья собралась дома в Милане, Италия, где из-за полномасштабной войны в Украине Юрушева живет с детьми.

Елизавета Юрушева с дочерью / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

Первый день рождения Анны был в розовом цвете. Девочку одели в праздничное платье, дали ей колпак именинницы и порадовали огромным тортом со свечой.

Елизавета Юрушева с дочерью / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

"Люблю тебя, моя маленькая девочка, мое маленькое счастье, моя маленькая Вселенная, мой учитель, ты моя любовь и мой свет! Обещаю, что буду делать все, чтобы у тебя была невероятно яркая и счастливая жизнь. Тебе всего год, и ты точно не запомнишь, какого цвета был твой первый именинный торт, но я буду помнить его вкус всегда, потому что он твой первый. Самый сладкий. Спасибо, что ты у нас есть", — написала бизнесвумен в фотоблоге.

Елизавета Юрушева с дочерьми и сыном / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

Напомним, недавно старшая дочь супругов праздновала день рождения. Девушке исполнилось восемь лет. Старшей дочери Юрушева тоже организовала незабываемый праздник.

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