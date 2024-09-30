Елизавета Юрушева показалась с 17-летним сыном-красавцем и поздравила его с важным праздником

Бизнесвумен также прокомментировала свое материнство в 19 лет.

Жена экс-главы Черкасской ОГА Александра Скичко – бизнесвумен Елизавета Юрушева – поделилась, что 30 сентября в ее семье особенный праздник.

Первенец знаменитости празднует день рождения. Даниэлю исполняется 17 лет. Поэтому в своем фотоблоге Юрушева поздравила сына с важным праздником. В частности, она опубликовала их редкие снимки, на которых показала, каким взрослым стал Даниэль.

"Мой милый мальчик, сегодня (30 сентября – прим. ред.) тебе исполнилось 17 лет! Не могу поверить, как быстро пролетело время. Мне было всего 19, когда ты явился в моей жизни, и с тех пор, когда ты явился, я узнала, что такое настоящая любовь", - обратилась к сыну бизнесвумен.

Елизавета Юрушева с сыном / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

Елизавета Юрушева родила первенца в 19 лет. Знаменитость делала все вместе с сыном и убеждена, что тоже росла рядом с ним. Сейчас Юрушевой не верится, как быстро прошло время, а Даниэль уже стал таким взрослым.

"Мы всегда все делали вместе, и это как-то смешно, но такое впечатление, что мы выросли бок о бок. Ты не просто мой сын, ты мой лучший друг, моя величайшая гордость. Такой взрослый, такой красивый и такой высокий! Немного пугает, как быстро прошло время, но неважно, насколько большим ты стал, ты всегда будешь моим маленьким мальчиком", — отметила бизнесвумен.

Елизавета Юрушева также пожелала сыну счастья, крепкого здоровья и идти к своим мечтам. Бизнесвумен в это время всегда будет рядом и подставит Даниелю плечо помощи.

Елизавета Юрушева с сыном / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

Напомним, недавно ведущая Екатерина Осадчая поздравляла первенца с днем рождения. Илье исполнилось уже 22 года. В праздничный день знаменитость показывала, как с годами менялся ее старший сын.

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