Жена экс-главы Черкасской ОГА Александра Скичко Елизавета Юрушева поссорилась с профессором-россиянином

Жена экс-главы Черкасской ОГА Александра Скичко, бизнесвумен Елизавета Юрушева поссорилась с профессором-россиянином в Милане.

Как известно, сейчас Юрушева с тремя детьми находится в Италии, где в Милане пошла обучаться в институте Marangoni. В своих соцсетях бизнесвумэн рассказала, что к ним пришел новый профессор из россии. Уже в тот момент Елизавета желала покинуть аудиторию, но пересилила себя.

Впрочем, Юрушева не удержалась, когда профессор стал приводить в пример российские компании:

"Поняла я, что он этой самой рашистской нации тогда, когда он начал приводить в пример российские компании. Как пример! Санкционное, коррупционное государство ставить в пример!" – написала Юрушева.

Елизавета Юрушева / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

Когда же профессор поинтересовался у Елизаветы ее мнением по поводу одной из российских компаний, бизнесмен ему высказала все, что у нее кипело:

"Я привела ему множество экономических фактов, почему любой российский бизнес в моих глазах – это лишь куча хлама. Никакие цифры этого никчемного рынка нельзя принимать во внимание, потому что все что делается их руками – фальшивое, необъективное и этому никогда не можно доверять. Все, что льется из их уст – ложь и большинство населения этого псевдо величественного рынка живет без электроэнергии и газа, что показывает, что эта страна не только не развита, она – ничто!" – сказала жена Скичко.

В свою очередь россиянин ответил, что все равно это огромный рынок. Юрушева же подчеркнула, что "никакого рынка там давно уже нет, это страна двух городов, а все остальные живут в дерьме и там им и место". Профессора это разозлило и он ответил Юрушевой, что она так говорит только из-за политической ситуации.

Елизавета Юрушева / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

Елизавета сказала, что не будет учиться по таким примерам. Юрушева, по итогу, покинула аудиторию, а перед выходом воскликнула: "Слава Украине!":

"К сожалению, я понимаю, что это не последняя встреча с представителями этой нации, потому что они повсюду – прятаться от них невозможно да и не надо! Их нужно ставить на место, чтобы они не приводили примеры своей "величественной" страны везде, а знали что в мире нет места их империализму" – подчеркнула Елизавета.

Отметим, что буквально через час пост о ссоре с профессором-россиянином удалили из соцсетей Юрушевой:

"Мой последний пост о профессоре, который приводит в пример компаний страны, которая находится под санкциями всего мира – удалили! Наверное, кому-то правда глаза режет. Но нам-то никаких публикаций и не надо. Мы и так очень хорошо знаем правду – она у нас внутри. А они все там же – в дерьме!" – прокомментировала бизнесвумен.

Читайте также: