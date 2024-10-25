Елизавета Юрушева восхитила кадрами с двумя подросшими дочерьми от Скичка и старшим сыном

Жена экс-главы Черкасской ОГА Александра Скичко – бизнесвумен Елизавета Юрушева – поделилась семейным контентом.

В частности, после своего дня рождения Елизавета обратилась к близким и поклонникам с благодарностью за все поздравления. В то же время 37-летняя бизнесвумен показала свои величайшие достижения в жизни – сразу троих своих детей, с которыми во время войны живет за границей. Так, для милых фото позирует старший сын Юрушевой Даниэль от предыдущих отношений и две младшие дочери Наталья и Анна, рожденные в браке со Скичком. Старшие сын и дочь нежно обнимают маму-именинницу, а младшая дочь играет на полу.

Елизавета Юрушева с детьми / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

Елизавета Юрушева с детьми / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

"Искренне благодарю всех за добрые и теплые слова, я очень ценю это! На этих кадрах я хотела бы поделиться с вами своими тремя величайшими достижениями в жизни — теми, без которых я не могу жить, и которые являются моим бесконечным источником любви и вдохновения. Нас слишком тяжело сфотографировать сразу четырех вместе", — восхитила Юрушева.

Напомним, недавно актер Майкл Дуглас впервые за долгое время засветился со своим 45-летним сыном Камероном от бывшей супруги.

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