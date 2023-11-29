Елизавета Юрушева восхитила кадрами с заметно подросшей полуторагодовалой дочерью от Скичко

Бизнесвумен показала, как играла с маленькой дочкой.

Украинский бизнесвумен, супруга экс-главы Черкасской ОГА Александра Скичка Елизавета Юрушева уже активно готовится к новогодним праздникам.

В Instagram-stories Лиза, которая из-за полномасштабной войны в Украине живет вместе с детьми в Милане, похвасталась, как дома ставила праздничную елку. Украшать рождественское дерево Юрушевой помогала младшая полуторагодовалая дочь Анна.

К слову, заметно подросшая девочка вешала праздничные игрушки на елку и любовалась ими.

Дочь Елизаветы Юрушевой и Александра Скичко / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

Кстати, Елизавета поставила дома достаточно высокое рождественское дерево и украсила его в золотистых и серебристых цветах.

Праздничная елка Елизаветы Юрушевой / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

После украшения елки Юрушева начала играть с дочкой. Она вместе с ней каталась на маленьком велосипеде дома и заряжалась положительной энергией.

Елизавета Юрушева с дочерью / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

Отметим, Елизавета Юрушева и Александр Скичко воспитывают троих детей – сына Леонида, которого бизнесвумен родила в предыдущем браке, и дочерей Наталью и Анну.

Напомним, недавно певица Камалия показала редкое фото с дочками. Двойняшки крайне редко видятся с мамой, ведь во время полномасштабной войны живут вместе с отцом в Лондоне.

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