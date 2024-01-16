Елизавета Юрушева восхитила редкими фото с сыном-красавцем от бывшего мужа-австрийца

Также бизнесвумен показала двух заметно подросших дочерей от Александра Скичко.
Жена экс-главы Черкасской ОГА Александра Скичко, украинская бизнесвумен Елизавета Юрушева устроила семейную фотосессию.
Результатом фотосета знаменитость поделилась в своем Instagram. В частности, перед камерой позировал 16-летний сын Юрушевой от бывшего мужчины-австрийца Давида Конигсхофера. Фанаты отметили, что Даниэль стал очень мужественным и растет настоящим красавцем.
Также на фото позировали и дочери Елизаветы от Александра Скичко. Бизнесвумен показала, как 8-летняя Наташа и годовалая Анна заметно подросли.
К слову, семейный фотосет Юрушева организовала в Милане, Италия. Именно там бизнесвумен уже долгое время живет с детьми из-за полномасштабной войны в Украине.
"Восхищаюсь, как фотограф видит этот мир и людей. Спасибо за эти шедевры", — поблагодарила фотографа за снимки бизнесвумен.
Напомним, недавно редакция сайта ТСН.ua писала, как подросли дети украинских знаменитостей. Также предлагаем посмотреть, как сыновья и дочери звезд с годами менялись.
Читайте также: