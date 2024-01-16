Елизавета Юрушева восхитила редкими фото с сыном-красавцем от бывшего мужа-австрийца

Также бизнесвумен показала двух заметно подросших дочерей от Александра Скичко.

Жена экс-главы Черкасской ОГА Александра Скичко, украинская бизнесвумен Елизавета Юрушева устроила семейную фотосессию.

Результатом фотосета знаменитость поделилась в своем Instagram. В частности, перед камерой позировал 16-летний сын Юрушевой от бывшего мужчины-австрийца Давида Конигсхофера. Фанаты отметили, что Даниэль стал очень мужественным и растет настоящим красавцем.

Елизавета Юрушева с сыном / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

Также на фото позировали и дочери Елизаветы от Александра Скичко. Бизнесвумен показала, как 8-летняя Наташа и годовалая Анна заметно подросли.

Елизавета Юрушева с младшей дочерью / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

К слову, семейный фотосет Юрушева организовала в Милане, Италия. Именно там бизнесвумен уже долгое время живет с детьми из-за полномасштабной войны в Украине.

Елизавета Юрушева со старшей дочерью / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

"Восхищаюсь, как фотограф видит этот мир и людей. Спасибо за эти шедевры", — поблагодарила фотографа за снимки бизнесвумен.

Елизавета Юрушева с детьми / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

Напомним, недавно редакция сайта ТСН.ua писала, как подросли дети украинских знаменитостей. Также предлагаем посмотреть, как сыновья и дочери звезд с годами менялись.

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