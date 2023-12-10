Елизавета Юрушева впервые за долгое время показалась в Киеве со Скичко и очаровала нежными фото

Бизнесвумен вернулась в Украину из Италии.
Украинская бизнесвумен, супруга экс-главы Черкасской ОГА Александра Скичко Елизавета Юрушева вернулась в Украину.
Как известно, в начале полномасштабной войны Юрушева вместе с детьми уехала за границу. И вот пять дней назад впервые с начала российского вторжения приехала домой.
В сторис своей страницы в Instagram Юрушева поделилась нежным селфи вместе с мужем, которого очень давно не видела. Также в Instagram бизнесвумен сообщила, что они со Скичко отправились на благотворительную ярмарку от украинских брендов.
Вернулась ли навсегда Юрушева в Украину, или только временно и по делам, она не сообщила.
Отметим, что за границей Елизавета Юрушева родила дочь от Александра Скичко, которой сейчас полтора года. Недавно звездная мама показывала, как вместе с маленькой дочкой Анной они наряжали елку. Сейчас дети знаменитых супругов находятся в Италии.
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