Елизавета Юрушева впервые за долгое время показалась в Киеве со Скичко и очаровала нежными фото

Украинская бизнесвумен, супруга экс-главы Черкасской ОГА Александра Скичко Елизавета Юрушева вернулась в Украину.

Как известно, в начале полномасштабной войны Юрушева вместе с детьми уехала за границу. И вот пять дней назад впервые с начала российского вторжения приехала домой.

Елизавета Юрушева и Александр Скичко / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

В сторис своей страницы в Instagram Юрушева поделилась нежным селфи вместе с мужем, которого очень давно не видела. Также в Instagram бизнесвумен сообщила, что они со Скичко отправились на благотворительную ярмарку от украинских брендов.

Елизавета Юрушева и Александр Скичко / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

Елизавета Юрушева и Александр Скичко / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

Елизавета Юрушева и Александр Скичко / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

Вернулась ли навсегда Юрушева в Украину, или только временно и по делам, она не сообщила.

Отметим, что за границей Елизавета Юрушева родила дочь от Александра Скичко, которой сейчас полтора года. Недавно звездная мама показывала, как вместе с маленькой дочкой Анной они наряжали елку. Сейчас дети знаменитых супругов находятся в Италии.

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