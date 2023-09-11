Елизавета Юрушева впервые за время войны приехала в Киев и поделилась своими эмоциями

Жена экс-главы Черкасской ОГА Александра Скичко – бизнесвумен Елизавета Юрушева – впервые за время полномасштабной войны приехала в Киев.

Юрушева поделилась, что очень рада своему приезду. Для бизнесвумен Киев – это место силы. Елизавета говорит, что у нее такие ощущения, будто приехала к маме.

Елизавета Юрушева / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

"Мой дорогой Киев. На фото — счастливая я, которая вернулася домой, вернулась к своему месту силы, чтобы разобраться со всеми сомнениями и понять, что неважно, где ты, — у тебя есть только один дом, который ты любишь всем сердцем. Ощущение, будто приехала к маме, к родному, дорогому сердцу дому, который всегда наполняет, направляет. Здесь всегда мое сердце бьется сильнее, а интуиция набирает новые и новые обороты", — поделилась бизнесвумен.

К слову, блогер приехала не на долго и без детей. Как призналась Юрушева, ей жаль, что нужно покидать Киев и снова ехать за границу. Она будет скучать по родному дому.

Елизавета Юрушева / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

"К сожалению, мне скоро снова пора покидать тебя, мой родной дом, но я рада каждому здесь моменту, каждой встрече. К сожалению, не смогла увидеть всех, кого хотела, но должна ехать к детям", — отметила Юрушева.

Напомним, недавно Елизавета вместе со своим мужем Александром Скичко праздновала шестую годовщину брака. По случаю праздника возлюбленный бизнесвумен показал романтические кадры с их свадьбы в Грузии.

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