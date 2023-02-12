Елизавету Юрушеву ограбили в Италии: украли все документы, паспорт и деньги

Бизнесвумен рассказала о неприятном инциденте, который произошел с ней в магазине.

Украинская бизнесвумен, жена экс-главы Черкасской ОГА Александра Скичко Елизавета Юрушева поделилась неприятной ситуацией, которая произошла с ней в прошлую пятницу.

Как известно, сейчас Юрушева с тремя детьми находится в Италии в Милане. Здесь в прошлую пятницу, когда Елизавета пошла в магазин, ее ограбили. Об этом знаменитость рассказала в сторис своей страницы в Instagram:

"В пятницу я впервые имела дело с итальянской полицией. У меня украли паспорт, все карточки. Права и немного денег. Это все было в обложке паспорта, которую, собственно, и вытащили. Где? В магазине", – поделилась Юрушева.

Елизавету Юрушеву ограбили в Италии / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

Бизнесвумен ордазу подала заявку в полицию в надежде, что правоохранители проверят записи с камер слежения в магазине:

"Сразу подала заявку в полицию, чтобы запросить видеозапись из магазина. Но не верю, что мы кого-то найдем и мне вернут документы. Теперь занимаюсь восстановлением документов и карточек", – рассказала супруга Скичко.

Елизавету Юрушеву ограбили в Италии / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

Впрочем, Елизавета не отчаивается и даже отнеслась к ситуации по-философски:

"Если кого-то мои 20 евро, которые там были, или мой паспорт, кроме меня никому не нужный, и права и заблокированные карты сделают счастливым, – тогда пусть будет так. Просто потому что я из лучшей страны на свете, из Украины, буду ездить за рулем с "Действие"-правами! Вот и покажу полиции в Италии, что такое прогрессивная страна!" – отметила Юрушева.

Елизавету Юрушеву ограбили в Италии / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

Напомним, ранее Елизавета Юрушева призналась, что после двух недель обучения в Италии на дизайнера бросила обучение и объяснила, почему.

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