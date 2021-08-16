Эллен Дедженерес и ее жена Порша умилили совместными фото по случаю 13-летия брака

Эллен Дедженерес и ее жена Порша умилили совместными фото по случаю 13-летия брака

Влюбленные поженились 16 августа в 2008-м.

В известной американской актрисы, телеведущей Эллен ДеДженерес и ее жены, актрисы Порши Де Росси есть прекрасный повод для вечеринки.

16 августа влюбленные празднуют 13-летие брака. В годовщину пара поделилась в Сети совместными романтическими фотографиями. Так, 63-летняя ведущая "Шоу Эллен ДеДженерес" обнародовала в своем Instagram снимок, на котором предстала с избранницей на диванчинке.

Эллен ДеДженерес и ее жена Порша Де Росси / Instagram/theellenshow

"С годовщиной, Порша! Я самая счастливая девушка в мире, потому что должна разделить жизнь с тобой", — написала Эллен.

Со своей стороны, 48-летняя Де Росси разместила целую серию ярких фотографий с женой. В частности, на фотографиях можно рассмотреть архивные и современные снимки, сделанные на светских вечеринках, в путешествиях или просто дома в постели.

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"13 лет назад поженилась с любовью всей моей жизни. И это становится все лучше", — написала она.

Заметим, Эллен совершила каминг-аут еще в 1997 году на шоу в Дианы Сойер. В 2004-м актрисы познакомились за кулисами одной из церемоний. Свадьбу влюбленные отпраздновали через несколько месяцев после того, как в Калифорнии легализовали однополые браки. Церемония проходила в их доме в Беверли-Хиллз в августе в 2008 году.

Напомним, недавно стало известно, что популярное "Шоу Эллен ДеДженерес" закрывается после скандала. Финальные выпуски выйдут в следующем году.

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