Эллерт об отношениях с Мишиной: "Я скупаю все цветы в магазинах"

Также шоумен назвал ее своей слабостью.

Сценарист студии "Квартал 95" Александр Эллерт, которого недавно увидели вместе с Ксенией Мишиной на свадьбе у друзей, прокомментировал свои отношения с экс-любимой.

В интервью "Люкс ФМ" шоумен признался, что подписанный в Ксению в соцсетях и лайкают ей фотографии. Кроме этого, Александр постоянно покупает своей экс-любимой цветы.

Также читайте После расставания с Эллертом Мишина рассказала об одиночестве

"Я скупаю цветы во всех цветочных магазинах. Она, надеюсь, их не перепродает. Вот в таких мы отношениях", — рассказал Эллерт.

К слову, не так давно Ксении подарили большой букет роскошных роз. Фаны думают, что это сделал шоумен. А вот сам Александр решил продолжить интригу и не стал отвечать не этот вопрос. Хотя и признался, что Мишина — его слабость.

Также читайте Эллерт озадачил комментарием о разрыве с Мишиной

В общем, Эллерт и не подтверждает их отношения с Ксенией, но и не опровергает.

Заметим, что в Сети появляется все больше слухов о том, что эксы снова вместе. Сначала Александр романтично поздравил Мишину с годовщиной их отношений. Затем их застали вместе перед вылетом в отпуск. Позже парочку увидели на свадьбе у друзей.

Напомним, что в середине июля пара сообщила о разрыве отношений. Мишина разместила пост, в котором заявила, что разрывает отношения с Александром. Причину Ксения уточнять не стала. Однако, знаменитость отметила, что она стала инициатором такого решения и добавила, что оно окончательное.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку