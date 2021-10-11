Эллерт показал смешное видео с Мишиной: "Ягодицы болят, ходить тяжело"

Шоумен показал, как проводит время с артисткой.
Сценарист студии "Квартал 95" Александр Эллерт показал смешное видео со своей экс-любимой, актрисой Ксенией Мишиной.
Шоумен в сторис на своей странице в Instagram продемонстрировал, как проводит время с артисткой. Александр снял ягодицы Ксении и сообщил, что ей трудно ходить из-за того, что она была на тренировках.
"Смотрите, она была на сквоше и едва ходит. Ей трудно ходить. Все у нее болит", — рассказал смешным голосом Эллерт.
К слову, все больше похоже на то, что парочка снова вместе. Хотя они и не подтверждают этого, но и не отрицают.
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