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Эллерт рассекретил причину поездки в США и ответил, был ли в терробороне

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Эллерт рассекретил причину поездки в США и ответил, был ли в терробороне

Александр Эллерт / Фото: instagram.com/ellert_a

Украинский шоумен, победитель шоу "Холостячка" Александр Эллерт рассекретил причину поездки в США.

Так, на днях он сообщил, что выехал в Калифорнию и нарвался на хейт пользователей.

Юзеры возмутились, как он смог уехать из Украины во время войны. В ответ на это Саша оставил ироническое сообщение, впрочем, цели поездки не рассекретил, что снова разгневало его фолловеров.

Теперь же Эллерт поделился, что приехал в Америку, чтобы поучаствовать в концерте по случаю Дня Независимости Украины. Он состоится 24 августа в Лос-Анджелесе.

© instagram.com/ellert_a
Фото: instagram.com/ellert_a

Известно, что на мероприятии будут петь Мика Ньютон, Виталий Козловский, Позитив и HANUMIKE. Ведущие концерта – Алина Шаманская, Анатолий Анатолич и Александр Эллерт.

Все средства, пожертвованные на мероприятии, будут использованы на закупку медицинского оборудования для украинских больниц.

Также Эллерт поделился, что с 2020 года он больше не работает в студии "Квартал 95".

© instagram.com/ellert_a
Фото: instagram.com/ellert_a

Кроме того, пользователи поинтересовались у ведущего, присоединялся ли он к территориальной обороне. Как отметил Эллерт, он защищал страну в рядах ТРО в феврале, марте и апреле.

© instagram.com/ellert_a
Фото: instagram.com/ellert_a

Напомним, Санта Димопулос рассказала, в какой стране будет учиться ее сын от Андрея Джеджулы. Также певица поделилась о сложностях с жильем в этой стране.

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