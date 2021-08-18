Эллерт романтично поздравил свою экс-любимую Мишину с годовщиной отношений

В то же время Ксения получила большой букет роз.

Сценарист студии "Квартал 95" Александр Эллерт поздравил свою бывшую возлюбленную, актрису Ксению Мишину, с их годовщиной. Таким поступком шоумен озадачил поклонников, ведь в конце августа пара разорвала отношения.

Эллерт опубликовал видео, где показал самые трогательные моменты жизни с Ксенией, а также их совместные романтические фотографии.

"С годовщиной, любимая!" — коротко подписал пост Александр.

Пока не ясно, пара вместе, или Эллерт таким образом хочет вернуть свою бывшую возлюбленную. Одна из поклонниц спросила шоумена: "Вы не разошлись?". Но Александр не дал четкого ответа, а лишь шутливо написал: "а вы?».

Кроме этого, Ксения в сторис на своей странице в Instagram рассказала, что сегодня ей подарили большой букет красных роскошных роз. Актриса продемонстрировала, что длина цветов такая же, как и ее рост. Однако, она не рассказала, кто именно ей подарил букет.

Ксения Мишина с букетом роз / instagram.com/misha.k.ua

"Кто-то точно знает, какого я роста", — с улыбкой заинтриговала Ксения.

Напомним, в середине июля пара сообщила о разрыве отношений. Мишина выложила пост, в котором заявила, что разрывает отношения с Александром. Причину Ксения уточнять не стала. Однако, знаменитость отметила, что она стала инициатором такого решения и добавила, что оно окончательное.

Позже Александр Эллерт отреагировал на пост Мишиной о разрыве отношений. Он опубликовал в своем фотоблоге скриншот из Википедии. Артист показал страницу с разъяснением слова "драма".

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