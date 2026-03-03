- Дата публикации
Элтон Джон на редком семейном портрете показался с мужем и сыновьями
Легенда мировой музыки растрогал семейным фото, которое представили в Национальной портретной галерее в Лондоне.
Легендарный британский музыкант Элтон Джон вместе с мужем Дэвидом Фернишем и их сыновьями стали героями нового фотопортрета, который представили в Национальной портретной галерее в Лондоне. Семейный снимок очень порадовал и приковал внимание поклонников артиста.
Для кадра супруги позировали вместе с 15-летним Закари и 13-летним Элайджей в гостиной своего дома в Старом Виндзоре. Атмосфера фотографии — непринужденная и домашняя: рядом с семьей в кадре появился и любимец-лабрадор, что добавило портрету еще больше тепла.
Автором работы стала известная американская фотограф Кэтрин Опи, художественная манера которой — внимательность к деталям и умение передать характер через пространство — на этот раз помогла создать камерный и искренний образ семьи.
Сами Элтон и Дэвид признались, что давно увлекаются творчеством фотографа и рады, что именно она зафиксировала их семейную историю:
«Мы — большие поклонники ее работ и гордимся тем, что ее прекрасные и живые фотографии есть в нашей коллекции», — отметила пара.
Фото можно посмотреть по ссылке
В конце концов, новый портрет стал не просто художественным событием, а нежным свидетельством семейного единства. И именно такая непринужденная и искренняя атмосфера еще раз напомнила, что даже за образом мировой легенды стоит прежде всего любящий муж и отец.
