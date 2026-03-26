Элтон Джон отпраздновал 79-летие: его муж растрогал признанием в праздничный день

Элтон Джон с мужем / © East News

Реклама

Легендарный британский певец Элтон Джон отпраздновал день рождения.

Так, в среду, 25 марта, ему исполнилось 79 лет. По этому случаю артист получил немало теплых слов от близких и звездных друзей, а также поделился личными эмоциями. Самое трогательное поздравление оставил супруг музыканта — канадский режиссер Дэвид Ферниш. В своем Instagram он поблагодарил любимого за любовь и поддержку.

«С днем рождения моего прекрасного мужа. Ты ежедневно поражаешь и вдохновляешь меня своим мужеством и добротой. Спасибо за всю любовь, которую ты даришь мне и нашим сыновьям. Мы тебя обожаем», — написал Ферниш.

Реклама

Пост Дэвида Ферниша

В ответ Элтон Джон не сдержал эмоций и в комментариях признался, что чувствует себя абсолютно счастливым: «Я самый счастливый человек в мире. Я люблю тебя, наших мальчишек, нашу жизнь. Спасибо за все».

К поздравлениям присоединились и другие знаменитости, в частности дизайнер Донателла Версаче, актриса Элизабет Херли и другие, которые также оставили теплые слова под постом.

Известно, что Элтон Джон и Дэвид Ферниш вместе уже более 30 лет — они познакомились еще в 1993-м, а официально поженились в 2014 году. Пара воспитывает двух сыновей — Закари и Элайджу, которых родила суррогатная мать.

К слову, в последние годы артист реже появляется на сцене. В 2023 году он завершил прощальный тур, чтобы больше времени посвящать семье, а также сосредоточиться на здоровье.

Реклама

