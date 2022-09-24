Элтон Джон расплакался, получая неожиданную награду от президента США: "Я ошеломлен!"

Британский исполнитель Элтон Джон был награжден за личный вклад в борьбу со СПИДом.

Сэр Элтон Джон много лет помогает людям со СПИДом и ВИЧ устроить свою жизнь и справиться с болезнью, артист даже создал для этого специальный благотворительный фонд.

За весомый вклад в борьбу с заболеванием президент Соединенных Штатов Джо Байден наградил британского певца Национальной гуманитарной медалью США. Награждение состоялось во время концерта певца в Белом доме и стало полной неожиданностью для него.

При вручении медали Элтон не смог удержать эмоций и расплакался на глазах у зрителей.

"Я не умею хорошо воспринимать комплименты. Но прекрасно быть здесь, среди стольких людей, которые помогли моему фонду борьбы со СПИДом и моим героям, тем, кто изо дня в день работает на "передовой", — сказал со сцены певец.

"Я ошеломлен! С тех пор как я основал Фонд за своим кухонным столом в Атланте 30 лет назад, я взял на себя обязательство никого не оставлять позади и продолжать эту миссию" — позже добавил Джон в своих соцсетях.

Читайте также: