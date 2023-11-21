Эмбер Херд вырезали из трейлера "Аквамена" после громкой судебной волокиты с Джонни Деппом

Американскую актрису Эмбер Херд после скандального развода с актером Джонни Деппом, о чем недавно сняли фильм, убрали с трейлера нового фильма "Аквамен и утраченное царство".

В новом трейлере к фильму, который выйдет в прокат в декабре, внимательные поклонники заметили, что Херд больше нет. Интересно, что на фоне громкого судебного дела с экс-мужем Джонни Деппом фанами была создана петиция, требовавшая избавиться от актрисы Эмбер Херд с негативной репутацией.

Скриншот петиции с сайта change.org

В сентябре 2023 года тизер фильма еще содержал образ принцессы Мэри, которую сыграла 37-летняя Херд. Впрочем, сейчас к просьбе поклонников продюсеры прислушались и устранили скандальную персону со сцен трейлера. Об этом написало иностранное издание Daily Mail.

К тому же исполнитель главной роли Аквамена Джейсон Момоа уже намекал на то, чтобы исключить Херд из актерского состава фильма. Чтобы выразить свой протест, звезда предстала в образе Джонни Деппа. Тогда представитель Момоа отказался от комментариев.

Говорят, что в фильме "Аквамен и утраченное царство" скандальная Эмбер Херд все же появится, однако в гораздо меньшем количестве сцен.

Напомним, что недавно американский миллиардер Илон Маск пообещал сжечь киностудию Warner Bros. Как оказалось, к этому желанию имела отношение его бывшая девушка, актриса Эмбер Херд, которой еще в то время угрожали вырезать из сцен "Аквамена".

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