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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
289
Время на прочтение
1 мин

Эмили Ратаковски продемонстрировала фигуру в бикини и прозрачном платье во время отдыха с 5-летним сыном

Супермодель поделилась фотографиями летнего отдыха и эффектными пляжными образами.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Эмили Ратаковски

Эмили Ратаковски / © instagram.com/emrata

Одна из самых известных супермоделей мира Эмили Ратаковски поделилась снимками летнего отдыха в Испании и Греции, где вместе с сыном наслаждается морем, солнцем и живописными пейзажами.

35-летняя знаменитость поделилась серией новых снимков в своём Instagram. На фотографиях она запечатлена не только в компании 5-летнего сына Слая, но и продемонстрировала несколько эффектных образов. Для фотосессии под открытым небом Ратаковски выбрала смелую майку с глубоким декольте. Также модель позировала в ярком бикини с цветочным принтом. Не обошлось и без модного летнего акцента — полупрозрачного вязаного платья насыщенного красного цвета. Фотографии были сделаны на фоне морских пейзажей и узких улочек курортных городков.

«Вернулась на свой любимый испанский остров и также побывала на новых островах в Греции», — подписала публикацию звезда.

Эмили Ратаковски / © instagram.com/emrata

Эмили Ратаковски / © instagram.com/emrata

Эмили Ратаковски / © instagram.com/emrata

Эмили Ратаковски / © instagram.com/emrata

Особое внимание поклонников привлекли не только стильные образы модели, но и трогательные моменты с её сыном. Эмили показала, как проводит время с мальчиком во время путешествия, совмещая семейный отдых с яркими фотосессиями.

Эмили Ратаковски / © instagram.com/emrata

Эмили Ратаковски / © instagram.com/emrata

Csy Эмили Ратаковски / © instagram.com/emrata

Csy Эмили Ратаковски / © instagram.com/emrata

Напомним, недавно 44-летняя Анна Завальская сфотографировалась в купальнике и опубликовала символическое заявление.

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Дата публикации
Количество просмотров
289
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