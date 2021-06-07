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Эмили Ратаковски в бикини захейтили из-за фото с крошечным сыном: "Это не мешок с кормом"

Эмили Ратаковски в бикини захейтили из-за фото с крошечным сыном: "Это не мешок с кормом"

Эмили Ратаковски в бикини захейтили из-за фото с крошечным сыном: "Это не мешок с кормом"

instagram.com/emrata

Из-за кучи гневных сообщений модель закрыла комментарии.

Известная американская супермодель Эмили Ратаковски, которая в апреле шокировала фигурой через месяц после родов, подверглась критике из-за фото с сыном.

Так, на странице в Instagram 30-летняя знаменитость запостила серию фотографий, на которых позировала в крошечном бикини с малышом на руках.

© instagram.com/emrata
instagram.com/emrata

"Канун дня рождения с партнером по отпуску мечты", — написала звезда.

Впрочем, многих пользователей возмутило то, как Эмили держит ребенка.

© instagram.com/emrata
instagram.com/emrata

Поэтому актриса закрыла возможность комментировать этот снимок. Несмотря на это, фолловеры начали писать гневные сообщения под следующим постом.

  • Узнай, как правильно держать ребенка
  • Ребенок — не аксессуар, научись его правильно держать
  • Открой комментарии к предыдущему посту
  • С твоим ребенком все в порядке?
  • Научись держать ребенка на руках, это не мешок с кормом для кошек

Впрочем, на эти комментарии Ратаковски не ответила.

Напомним, ранее Эмили Ратаковски показала, как кормит ребенка пышной грудью. Звезда поделилась интимным фото.