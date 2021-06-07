Эмили Ратаковски в бикини захейтили из-за фото с крошечным сыном: "Это не мешок с кормом"

Из-за кучи гневных сообщений модель закрыла комментарии.
Известная американская супермодель Эмили Ратаковски, которая в апреле шокировала фигурой через месяц после родов, подверглась критике из-за фото с сыном.
Так, на странице в Instagram 30-летняя знаменитость запостила серию фотографий, на которых позировала в крошечном бикини с малышом на руках.
"Канун дня рождения с партнером по отпуску мечты", — написала звезда.
Впрочем, многих пользователей возмутило то, как Эмили держит ребенка.
Поэтому актриса закрыла возможность комментировать этот снимок. Несмотря на это, фолловеры начали писать гневные сообщения под следующим постом.
- Узнай, как правильно держать ребенка
- Ребенок — не аксессуар, научись его правильно держать
- Открой комментарии к предыдущему посту
- С твоим ребенком все в порядке?
- Научись держать ребенка на руках, это не мешок с кормом для кошек
Впрочем, на эти комментарии Ратаковски не ответила.
Напомним, ранее Эмили Ратаковски показала, как кормит ребенка пышной грудью. Звезда поделилась интимным фото.