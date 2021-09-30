Эминем открыл закусочную и лично выдает клиентам заказы

Поклонники не только попробовали блюда, но и сделали с кумиром селфи.

Известный американский рэпер Эминем отныне не только актер и продюсер, но и ресторатор.

48-летний звезда открыл в родном городе Детройт итальянскую закусочную Mom's Spaghetti. Об этом пишет New York Post.

Закусочная Эминема Mom's Spaghetti / Getty Images

Название заведения происходит от его хита Lose Yourself: "У него потные ладони, слабые колени, тяжелые руки. По его свитере уже рвота, мамины спагетти", — читает в треке исполнитель.

Интересно, что в ресторане, где ограниченное количество сидячих мест и есть окошко для выдачи заказов, артист лично дает пищу клиентам, изрядно порадовало фанатов. Поклонники пришли попробовать блюда и сделали кумиром селфи.

Эминем / Getty Images

Напомним, американского певца R. Kelly признали виновным в торговле людьми. По данным следствия, Келли занимался торговлей женщинами и детьми с целью их сексуальной эксплуатации.

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