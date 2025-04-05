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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
2014
Время на прочтение
1 мин

Эминем впервые стал дедушкой: как выглядит его внук и как назвали

Дочь рэпера назвала первенца в честь дедушки.

Автор публикации
Валерия Гажала Валерия Гажала
Эминем, Хэйли Джейд Скотт с мужем

Эминем, Хэйли Джейд Скотт с мужем / © instagram.com/hailiejade

У американского рэпера Эминема родился первый внук.

Радостное известие о пополнении в семье сообщила единственная биологическая дочь исполнителя Хэйли Джейд Скотт. В своем фотоблоге девушка впервые обнародовала кадры новорожденного. На фотографии изображен мальчик в боди с капюшоном, а позади него виднеется его имя. Так, кроху назвали Элиотом Маршалом.

В то же время стало известно, что внук Эминема, настоящее имя которого Маршал Брюс, родился еще 14 марта этого года. Однако сообщить счастливую новость семья решилась только сейчас, в начале апреля.

Внук Эминема / © instagram.com/hailiejade

Внук Эминема / © instagram.com/hailiejade

"Счастливая дата родов. Три недели с момента появления на свет маленького Е", – восхитила Хэйли Джейд Скотт.

В комментариях Хейли уже засыпали поздравлениями:

  • Друзья, вы будете отличными родителями! А у Эллиота будут лучшие дядя и дедушка!

  • Дедушка купит тебе пересмешника

  • Поздравляем! Так счастливы за вас

Отметим, что отцом ребенка стал Эван МакКлинток, с которым дочь Эминема в отношениях с 2016 года. Возлюбленные сыграли свадьбу в мае прошлого года.

Напомним, недавно певец Виталий Козловский показал своего сына Оскара и удивил, как годовалый малыш подрос.

Дата публикации
Количество просмотров
2014
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