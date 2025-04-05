Эминем впервые стал дедушкой: как выглядит его внук и как назвали

Эминем, Хэйли Джейд Скотт с мужем / © instagram.com/hailiejade

Реклама

У американского рэпера Эминема родился первый внук.

Радостное известие о пополнении в семье сообщила единственная биологическая дочь исполнителя Хэйли Джейд Скотт. В своем фотоблоге девушка впервые обнародовала кадры новорожденного. На фотографии изображен мальчик в боди с капюшоном, а позади него виднеется его имя. Так, кроху назвали Элиотом Маршалом.

В то же время стало известно, что внук Эминема, настоящее имя которого Маршал Брюс, родился еще 14 марта этого года. Однако сообщить счастливую новость семья решилась только сейчас, в начале апреля.

Реклама

Внук Эминема / © instagram.com/hailiejade

"Счастливая дата родов. Три недели с момента появления на свет маленького Е", – восхитила Хэйли Джейд Скотт.

В комментариях Хейли уже засыпали поздравлениями:

Друзья, вы будете отличными родителями! А у Эллиота будут лучшие дядя и дедушка!

Дедушка купит тебе пересмешника

Поздравляем! Так счастливы за вас

Отметим, что отцом ребенка стал Эван МакКлинток, с которым дочь Эминема в отношениях с 2016 года. Возлюбленные сыграли свадьбу в мае прошлого года.

Напомним, недавно певец Виталий Козловский показал своего сына Оскара и удивил, как годовалый малыш подрос.