Эминем впервые станет дедушкой и довел до слез видео, как узнал о беременности дочери

Американский рэпер Эминем объявил радостную новость, что впервые станет дедушкой.

Единственная биологическая дочь исполнителя Хэйли Джейд Скотт беременна первенцем. Девушка трогательно сообщила отцу о предстоящем пополнении в семье. Хэйли вручила Эминему синюю футболку, на которой красовалась надпись на английском "дедушка". Впоследствии дочь рэпера дала ему снимок УЗИ, на котором виден малыш. Эминем был шокирован и не смог сдержать слез.

Единственная дочь рэпера Эминема беременна первенцем

В общем, Хэйли в своем Instagram поделилась, что малыш появится на свет уже в 2025 году. Отцом ребенка стал Эван МакКлинток. Пара сыграла свадьбу только в мае этого года. Влюбленные находятся в отношениях с 2016 года.

Эминем станет дедушкой / Фото: instagram.com/hailiejade

Напомним, вскоре украинская актриса Анна Кошмал станет мамой во второй раз. В конце сентября артистка сообщила, что ждет рождения ребенка. Знаменитость уже показывала заметно округлый животик и делилась, знает ли пол будущего малыша.

Читайте также: