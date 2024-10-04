Эминем впервые станет дедушкой и довел до слез видео, как узнал о беременности дочери

Хэйли рассекретила, когда на свет появится ее первенец.
Американский рэпер Эминем объявил радостную новость, что впервые станет дедушкой.
Единственная биологическая дочь исполнителя Хэйли Джейд Скотт беременна первенцем. Девушка трогательно сообщила отцу о предстоящем пополнении в семье. Хэйли вручила Эминему синюю футболку, на которой красовалась надпись на английском "дедушка". Впоследствии дочь рэпера дала ему снимок УЗИ, на котором виден малыш. Эминем был шокирован и не смог сдержать слез.
В общем, Хэйли в своем Instagram поделилась, что малыш появится на свет уже в 2025 году. Отцом ребенка стал Эван МакКлинток. Пара сыграла свадьбу только в мае этого года. Влюбленные находятся в отношениях с 2016 года.
Напомним, вскоре украинская актриса Анна Кошмал станет мамой во второй раз. В конце сентября артистка сообщила, что ждет рождения ребенка. Знаменитость уже показывала заметно округлый животик и делилась, знает ли пол будущего малыша.
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