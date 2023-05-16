Эмма Антонюк ответила на иск Иво Бобула, которого назвала сексистом: "С женщинами так нельзя"

Интервьюер Эмма Антонюк отреагировала на заявление певца Иво Бобула, который подал на нее в суд из-за их скандального интервью.

В своих соцсетях блогерша решила ответить на упреки артиста. По словам Эммы, она пока не выходила на контакт с певцом и не получала никаких исков.

"Утро началось с сообщений от близких, подписниц и медиа с вопросами о заявлении Иво Бобула о суде. Вот что я отвечаю. Господин Иво не контактировал со мной. Я не получала никаких материалов по судебному иску. Учитывая отсутствие какой-либо дополнительной информации, мне пока нечего прокомментировать дополнительно", – написала Антонюк.

Более того, журналистка заявила, что, несмотря на слова Бобула, она не получала от него никаких запретов на публикацию интервью с артистом. Также Эмма отметила, что в конфликте, возникшем между ними с Иво, ключевой посыл в том, что артист не должен так обращаться с женщинами.

"Как человек, который никогда не получал запрет на съемку или публикацию интервью, я чувствую себя прекрасно. В частности, благодаря фантастической работе ПВО, которая сделала нашу бессонную ночь безопасной. Я благодарю журналистов за неравнодушие. И очень прошу всех, кто освещает этот скандал с Иво Бобулом помнить, что его ключевой тезис — с женщинами так нельзя! Если вы решили написать материал об этом скандале, вспомните, пожалуйста, о чем вся эта история на самом деле", – добавила Эмма.

Напомним, что большой скандал разгорелся после интервью Бобула и Антонюк, в котором певец назвал современных женщин "меркантильными" и "избалованными". Такие слова артиста очень возмутили журналистку, и между ними началась бурная дискуссия. Завершить интервью на положительной ноте не удалось – Бобул бросил книгу, которую ему подарила блогерша, и ушел. Позже певец заявил, что Эмма опубликовала видео разговора без его разрешения.

Читайте также: