Эмма Стоун полностью побрила волосы и показалась лысой

Эмма Стоун / © Associated Press

Американская актриса Эмма Стоун ошеломила кардинально новым имиджем.

Артистка решилась на неожиданный эксперимент. Звезда полностью побрила волосы. Актриса уже длительное время была брюнеткой. Волосы у Эммы Стоун были до плеч. Однако сейчас у знаменитости новая прическа.

В частности, на такой эксперимент Эмма Стоун решилась ради роли в фильме "Богуния". Мировая премьера картины состоялась 28 августа на кинофестивале в Венеции. В ленте рассказывается о том, как сторонники теории заговора похищают руководительницу крупной компании, ведь верят, что она пришелица, которая пытается уничтожить Землю. Эмма Стоун сыграла в фильме героиню по имени Мишель. По сюжету актриса должна была избавиться от своих волос, что она и сделала.

Однако оставаться с такой прической знаменитость, очевидно, не планирует. На Венецианском кинофестивале звезда Голливуда появилась уже с заметно отросшими волосами.

Эмма Стоун / © Associated Press

