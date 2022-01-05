Эмма Уотсон поддержала палестинцев и нарвалась на скандал с антисемитизмом

Эмма Уотсон поддержала палестинцев и нарвалась на скандал с антисемитизмом

Израильское правительство раскритиковало актрису за ее сообщение в Instagram по поводу солидарности.

Бывший представитель Израиля в ООН Дани Данон обвинил британскую актрису Эмму Уотсон в антисемитизме из-за ее пропалестинской публикации в Instagram.

Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что звезда "Гарри Поттера" разместила фото с протестов палестинских активистов, произошедших во время прошлогодних столкновений, когда израильские самолеты бомбили Сектор Газа в ответ на ракетные обстрелы.

Публикацию знаменитость посвятила солидарности, процитировав феминистку Сару Ахмед: "Солидарность подразумевает приверженность и работу, а также признание того, что даже если мы не имеем одинаковых чувств, одинаковых жизней или одинаковых тел, мы живем на общей основе".

Сообщение понравилось более миллиону пользователей и собрало более 100 тысяч комментариев, в том числе от палестинских активистов. В то же время, публикация вызвала критику со стороны израильских властей.

Бывший министр науки и экс-представитель Израиля в ООН Дани Данон поделился постом Уотсон в своем микроблоге в Twitter, написав: "10 баллов от Гриффиндора за антисемитизм".

Позицию 31-летней актрисы также раскритиковал действующий посол Израиля в ООН Гилад Эрдан: "Фикция может работать в "Гарри Поттере", но на самом деле она не работает. Если бы это было так, магия, используемая в волшебном мире, могла бы устранить зло ХАМАС (который подавляет женщин и стремится к уничтожению Израиля) и ПНА (Палестинской национальной администрации, — Ред.) (поддерживающей террор)".

Откровенная феминистка Уотсон неоднократно использовала свою платформу для поддержки ряда громких дел, благодаря чему вошла в список сотни самых влиятельных людей мира по версии журнала Time в 2015 году.

В 2014 году актриса, назначенная послом доброй воли Организации Объединенных Наций, выступила с речью в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, чтобы запустить кампанию HeForShe, призывающую мужчин выступать за равенство женщин.

В 2019 году Эмма стала членом консультативного органа "Большой семерки" по правам женщин, а во время конференции СОР26 в Глазго в прошлом году предоставила климатическим активистам доступ к своей учетной записи в Instagram.

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