Приемия вместо актера/актрисы вручаться исполнителю.

Организаторы престижной премии "Эмми", которую называют телевизионным "Оскаром", объявили об изменениях в номинациях.

Так, как говорится на сайте Американской телевизионной академии, отныне в сертификате, который вручается вместе со статуэткой, вместо "актриса" или "актер" будет указано гендерно-нейтральное слово "исполнитель". То есть номинантов не делить по признаку пола, если они считают себя небинарнимы людьми.

Associated Press

Новое правило вступит в силу на вручении уже премии, номинанты на которой будет объявлено 13 июля, а церемония состоится 21 сентября.

Стоит отметить, что мирнулорич Берлинский кинофестиваль уже объявил об отказе от гендерного разграничения актерских наград.

Напомним, из-за пандемии коронавируса прошлогодняя церемония вручения премии "Эмми" состоялась в новом формате. Так, номинанты ждали результатов из своих домов, а на сцене был только ведущий Джимми Киммел и звезды, которые объявляли победителей.

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