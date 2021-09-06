Энергичный кан-кан Логая и дерзкий пасодобль Харлан: как прошел первый эфир "Танцев со звездами"

Энергичный кан-кан Логая и дерзкий пасодобль Харлан: как прошел первый эфир "Танцев со звездами"

По итогам первого прямого эфира, лидером стала пара Дмитрия Кадная и Алины Ли.

На канале "1+1" состоялся первый прямой эфир обновленного пятого сезона проекта "Танцы со звездами", который проходит под лозунгом "Танцуй сердцем".

Сегодняшний эфир был полон эффектными и яркими танцами. Так, шоу началось со зрелищного номера на паркете всех участников и судей. В этом году будут оценивать выступления Екатерина Кухар, Влад Яма и Макс Чмерковский.

Прямой эфир шоу вели Юрий Горбунов и Иванна Онуфрийчук, а на звездном балконе в первом эфире встречал участников после выступлений популярный артист Макс Барских.

Открыли первый эфир шоу певица Lida Lee и Алексей Базела, которые исполнили зажигательный джаз. И зрители, и судьи были ошелломлены выступлением и оценили его в 20 баллов.

Удивил своим романтическим выступлением участник группы "ТНМК" Олег Фагот Михайлюта, который со своей партнершей Екатериной Тришиной исполнил фокстрот. Судьи несколько раскритиковали танцевальные способности певца, но и похвалили его за старания. Судьи поставили паре 17 баллов.

Изрядно зрители ждали выступление солистки группы KAZKA Александры Зарицкой. Исполнительница вместе со своим партнером Юрием Мешковым исполнила страстное танго. Впрочем, судьи не слишком высоко оценили ее выступление. Они поставили ей всего 16 баллов.

Следующими покоряли судей и зрителей Дмитрий Каднай и Алина Ли. Страстная пара зажгла паркет ча-ча-ча и получила 21 балл.

Также на паркете станцевали Олимпийский призер в Токио-2020 Станислав Горуна и его партнерша Даниэлла Преап. Пара продемонстрировала контемп под живое исполнение песни "Зорі" группы KALUSH.

Звезда "Женского Квартала", актриса Анастасия Оруджова, несмотря на серьезную травму, все же вышла на паркет. Во время репетиции юмористка порвала связи, но все же вместе со своим партнером Денисом Самсоном исполнила джайв. Танец оценили в 13 баллов.

Следующей покоряла судей пара Евгении Власовой и Макса Леонова. Они восхитили чувственным квикстепом, который начали с полета на воздушном шаре.

Эмоциональным вальсом очаровали и Константин Войтенко с Роксолана Маланчук. Пара во время своего танца под песню 5'nizza — "Нева" показала драматическую историю отношений. Танец понравился как зрителям, так и судьям, которые поставили участникам 18 баллов.

Не оставила равнодушными своим зажигательным танцем пара Иван Люленов и Яна Цибульская. Они показали эффектную самбу под живое исполнение Wellboy — "Гуси".

А вот меньше всего баллов получил актер и трехкратный чемпион Украины по стриптизу Алексей Суровцев. Судьи сильно раскритиковали его выступление с Марией Колосовой, мол, было слишком откровенно и вульгарно. Судьи поставили паре всего 7 баллов.

Удалось ошарашить зрителей паре фехтовальщицы Ольге Харлан и Дмитрию Дикусару, которые исполнили пасодобль под песню MARUV — Siren Song.

В первом эфире нарвался на критику судей не только стриптизер Алексей Суровцев, но и певец MELOVIN. Эпатажный артист шокировал, подарив Екатерине Кухар настоящее сердце. Судья не оценила презент певца.

В перерыве между выступлениями пар горячее шоу устроил Макс Барских. Артист исполнил свой новый хит Just Fly.

Стоит отметить, что своим выступлением на паркете запомнилась и певица Джамала. Артистка вместе со своим партнером Антоном Нестеренко исполнила драматический венский вальс. В своем танце звезда воспроизвела историю Маты Хари, которая погибла из-за любви.

А вот закрывал первый эфир обновленных "Танцев со звездами" актер Артур Логай, который вместе со своей партнершей Анной Карелиной исполнил энергичный кан-кан.

Заметим, что согласно правилам проекту, сегодня ни одна из пар не покинула шоу. Однако судьи ставили оценки. По итогам первого прямого эфира в тройку лидеров вошли следующие пары:

Дмитрий Каднай и Алина Ли — 21 балл

Lida Lee и Алексей Базела — 20 баллов

Иван Люленов и Яна Цибульская и Джамала и Антон Нестеренко — по 19 баллов.

Последней в турнирной таблице с 7 баллами оказалась пара Алексея Суровцева и Марии Колосовой.

instagram.com/tanci1plus1

Напомним, что следующий прямой эфир "Танцев со звездами" состоится в воскресенье, 12 сентября, в 21:00 на канале "1+1".

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