Энистон после заявления о романе с гипнотерапевтом призналась, как на самом деле относится к его работе

Дженнифер Энистон / © Associated Press

Звезда сериала «Друзья», актриса Дженнифер Энистон прокомментировала свои отношения с новым возлюбленным — гипнотерапевтом Джимом Кертисом — и его деятельность.

Актриса рассказала, что мужчина не только стал для нее опорой, но и помог обрести внутреннее спокойствие после непростых периодов в жизни. В откровенном интервью Elle Энистон призналась, что именно Джим помог ей преодолеть давние эмоциональные травмы и открыться для новых ощущений. Она отметила, что его работа — это не просто профессия, а настоящее призвание, которое меняет жизнь людей.

«Гипноз — это лишь одна из многих вещей, которыми он занимается. Он необыкновенный человек, очень добрый и в то же время невероятно земной. Джим стремится помочь другим исцелиться, преодолеть боль и обрести ясность. Это прекрасное дело, которому можно посвятить свою жизнь», — поделилась Дженнифер.

Дженнифер Энистон и Джим Кертис / © instagram.com/jenniferaniston

Звезда также отметила, что рядом с новым избранником чувствует себя спокойной, вдохновленной и по-настоящему счастливой. По словам актрисы, Кертис стал для нее не просто партнером, а человеком, который помогает раскрыть лучшие черты самой себя.

Кроме того, Энистон задумалась и над собственным жизненным путем и карьерой. Она призналась, что не жалеет ни об одном из своих решений в прошлом — ни личных, ни профессиональных. И дает понять, что предыдущий опыт она прожила полностью по собственным правилам.

