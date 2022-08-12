Энн Хеч не выживет после жуткого ДТП и станет донором органов – семья голливудской актрисы

Голливудская актриса Энн Хеч, впавшая в кому после двух автомобильных аварий, не выживет.

Об этом заявила ее семье и друзья. По сообщению близких 53-летней звезды, у нее острое аноксическое поражение головного мозга.

Такое поражение возникает, когда мозг лишен кислорода.

"К сожалению, из-за несчастного случая Энн Хеч получила тяжелую аноксическую травму головного мозга и остается в коме в критическом состоянии. Ожидается, что она не выживет", – говорится в заявлении, переданном CNN.

Сейчас врачи поддерживают жизнедеятельность ее органов, чтобы установить, можно ли их использовать в донорских целях.

"Она уже давно решила пожертвовать свои органы, и ее держат на аппарате жизнеобеспечения, чтобы определить, жизнеспособны ли они", — рассказали родные Энн.

Энн Хеч / Фото: Associated Press

Напомним, неделю назад Энн на своем Mini Cooper врезалась в гараж жилого комплекса. Актриса покинула место аварии и сразу же на скорости 145 км/ч врезалась в жилой дом. Ее машина вспыхнула. Звезда просидела в горящем автомобиле, пока ее не вытащили спасатели.

Ранее представитель Хеч сообщил, что актриса получила "серьезное повреждение легких, требующее искусственной вентиляции легких" и "ожоги, нуждающиеся в хирургическом вмешательстве".

Актриса прославилась в мыльной опере "Другой мир". За роль в сериале она получила премию "Эмми".

Напомним, актер Виктор Стороженко получил серьезное ранение на передовой. Оккупанты накрыли его позицию минами.

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