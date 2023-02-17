Энн Хэтэуэй назвала Владимира Зеленского "героем нашего времени" и поддержала Украину

Голливудская актриса Энн Хэтэуэйстала одной из многих мировых звезд, поддержавших Украину во время полномасштабного российского вторжения.

О своей солидарности с украинским народом заявила и во время 73-го Берлинского кинофестиваля, состоявшегося 16 февраля. Хэтэуэйотреагировала на речь президента Владимира Зеленского, который обратился к участникам мероприятия и поблагодарил за поддержку нашего сопротивления оккупантам.

Звезда кино в своем обращении назвала украинского лидера "героем нашего времени" и отметила, что большинство людей в мире стремятся к миру. Речи Хэтэуэйподелилось издание Associated Press.

"Я просто хочу выразить свою благодарность кинофестивалю за то, что включили в программу героя нашего времени и за то, что дали возможность усилить послание Украины, которое является всеобщим стремлением к миру. И я хотела бы сказать, что есть очень много тех, кто хочет мира в этой сложной ситуации", — сказала Энн.

Напомним, также 16 февраля в Украину с поддержкой приехал звезда сериала "Игра престолов" Джек Глисон. Актер привез пикап для украинских защитников.

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