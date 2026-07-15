Энн Хэтэуэй поразила всех признанием о третьей беременности: «Мы были просто в шоке»

Энн Хэтэуэй / © instagram.com/annehathaway

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Голливудская актриса Энн Хэтэуэй, которая вскоре в третий раз станет мамой, впервые рассказала, почему у будущего ребенка уже есть необычное семейное прозвище, и призналась, что эта беременность стала для нее настоящей неожиданностью.

43-летняя обладательница премии «Оскар» стала гостьей вечернего шоу «Late Night with Seth Meyers», где появилась с заметно округлившимся животиком. Во время беседы ведущий поздравил актрису не только с успехами в карьере, но и с предстоящим пополнением в семье. Он отметил, что этот год для неё складывается удивительно удачно как в профессиональной, так и в личной жизни. В ответ Хэтэуэй не скрывала радости и поделилась подробностями, о которых раньше не говорила. Именно тогда она объяснила, какое забавное прозвище уже получил её будущий малыш.

«Это невероятно! То есть мы… понимали, что делаем для этого. Но мы были просто в шоке от того, что это действительно сработало! Мы в таком восторге, что всё сложилось именно так. Поэтому мы называем нашего будущего малыша „базер-битером“ (buzzer beater)», — со смехом поделилась актриса, сообщает Geo.tv.

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Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Название оказалось вовсе не случайным. В баскетболе термин «buzzer beater» означает решающий бросок, который приносит команде победу буквально в последний момент — перед самым финальным сигналом. Именно такое сравнение Гетевей выбрала для будущего ребенка, намекнув, что его появление стало приятной неожиданностью.

«О, вы успели это сделать! Забросили мяч в корзину прямо под финальную сирену!» — в шутку ответил ведущий Сет Майерс.

Энн Хэтэуэй и Адам Шульман / © Associated Press

Напомним, Энн Хэтэуэй уже более 14 лет состоит в браке с ювелирным дизайнером Адамом Шульманом. Супруги воспитывают двух сыновей — Джонатана и Джека. Вскоре их семья пополнится, ведь супруги ожидают рождения третьего ребенка и искусно намекают на его пол.

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