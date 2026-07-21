Энн Хэтэуэй увлеклась известным актёром и призналась, что мечтает, чтобы её дети выросли похожими на него

Энн Хэтэуэй / © Associated Press

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Американская актриса Энн Хэтэуэй откровенно призналась, что хотела бы, чтобы её сыновья выросли похожими на одного из современных голливудских звёзд.

Во время промо-тура фильма «Одиссея» Кристофера Нолана знаменитость поделилась личными размышлениями. Вместе с Томом Холландом она работала над новым фильмом, где их персонажи связаны семейными узами. На экране Геттвей перевоплотилась в Пенелопу, а её коллега сыграл Телемаха — сына легендарного Одиссея. Впрочем, больше всего актрису поразил не сюжет картины. Она объяснила, что восхищается Томом прежде всего как человеком.

«Если мои дети вырастут хотя бы немного похожими на Тома Холланда, я буду считать, что мне очень повезло», — сказала Гетевей в интервью Vanity Fair.

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© Getty Images

Звезда подчеркнула, что высоко ценит не только профессиональные успехи молодого актера. По её словам, именно человеческие качества Холланда вызывают у неё наибольшее восхищение. Она убеждена, что такие черты заслуживают уважения и могут служить примером для других.

«Он невероятно талантлив, но ещё больше меня восхищает то, каким человеком он является. Он искренний, внимательный, трудолюбивый и очень уважает окружающих», — отметила Гетэвей.

Актриса также призналась, что работа над образом Пенелопы заставила её ещё глубже задуматься о собственном материнстве. Во время съемок она часто думала о своих сыновьях — Джонатане и Джеке, а история матери и сына в фильме приобрела для нее особое личное значение.

Напомним, недавно Энн Хэтэуэй поразила всех признанием о своей третьей беременности.

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