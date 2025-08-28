Энрике Иглесиас и Анна Курникова в четвертый раз станут родителями - СМИ

Анна Курникова и Энрике Иглесиас / © Getty Images

Испанский певец Энрике Иглесиас и российская теннисистка Анна Курникова ждут рождения четвертого ребенка.

По крайней мере, именно так утверждает издание Hola со ссылкой на источники, близкие к окружению пары. Слухи о беременности 44-летней Анны Курниковой появились еще в начале июня. Тогда папарацци застали бывшую теннисистку, когда та вела детей в школу. Она была одета в мешковатую кофту, которая скрывает животик. Однако фанатам показалось, что у избранницы Иглесиаса виднеется округлость, присущая беременным. Кроме того, возлюбленная не поддерживала певца во время его первого за много лет концерта в Испании. Тогда это связали с тем, что беременным запрещены перелеты.

Наконец, источники Hola отмечают, что Анна Курникова действительно в положении. Ожидается, что четвертый ребенок пары появится на свет до конца года.

Энрике Иглесиас и Анна Курникова / © Getty Images

Отметим, Энрике Иглесиас и Анна Курникова познакомились еще в 2001 году, когда теннисистка снималась в клипе исполнителя, после чего между ними начался роман. Влюбленные уже длительное время находятся в отношениях. Вместе они воспитывают 7-летних близнецов Люси и Николаса и 5-летнюю Мэри. Что интересно, отношения они узаконивать не торопились. Однако летом 2023 года брат Энрике намекнул, что они все же заключили брак, но сделали это тайно.

