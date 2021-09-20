Энрике Иглесиас показал редкое трогательное видео своих подросших детей

Пользователи отметили, что дети похожи на звездных родителей.

Испанский певец Энрике Иглесиас вместе со своей женой, спортсменкой Анной Курниковой не слишком афишируют свою личную жизнь.

Однако, на этот раз они решили порадовать своих поклонников. Анна опубликовала на своей странице в Instagram новое видео. На трогательном ролике изображены подросшие дети супругов.

Анна показала, как улыбающиеся дети катаются на красном детском автомобиле.

Счастливая мама не слишком была многословна, только подписала пост тремя смайликами-солнышками. Она имела в виду, что ее дети — это три самые яркие лучи солнца для нее.

А вот фанаты супругов были более многословны. В комментариях они отметили, что дети похожи на звездных родителей. Светлый цвет волос у них от мамы, а вот карие глаза — от отца.

Напомним, недавно Тарас Тополя и Alyosha рассказали об озорных детях. Также супруги поделились лайфхаками по их воспитанию.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку