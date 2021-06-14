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Энрике Иглесиас показал щекастую подросшую дочь на смешном селфи

Энрике Иглесиас показал щекастую подросшую дочь на смешном селфи

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Энрике Иглесиас показал щекастую подросшую дочь на смешном селфи

instagram.com/enriqueiglesias

Звездный отец с ребенком отдыхают на яхте.

Испанский певец Энрике Иглесиас, который 8 мая отпраздновал 46-летие, порадовал поклонников семейным снимком.

На странице в Instagram исполнитель разместил смешное селфи, на котором позирует со своей трехлетней дочкой Люси. На снимке звездный отец и ребенок смотрят в камеру, а Люси прикрывает лицо рукой.

© instagram.com/enriqueiglesias
instagram.com/enriqueiglesias

Фотография была сделана на яхте, судя по всему, во время отдыха. Отметим, что Люси дочь Энрике Иглесиаса от российской теннисистки Анны Курниковой. У пары также есть сын, двойня Люси, Николас. Дети появились на свет в 2017 году. А в 2020 Анна родила Энрике еще одну дочь, которую назвали Мэри.

Напомним, ранее Анна Курникова очаровала общением на русском с годовалой дочерью. Младшей дочери пары исполнился один год.