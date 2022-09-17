Энрике Иглесиас страстно поцеловался с фанаткой на глазах тысяч зрителей

Испанский певец Энрике Иглесиас ошеломил публику на своем последнем концерте в США. Во время выступления артиста к нему на сцену поднялась одна из фанаток, якобы сделать совместное фото, однако через несколько секунд произошло непредсказуемое.

Девушка страстно поцеловала Энрике, снимая это на мобильный телефон. В свою очередь певец обнимал фанатку и даже потрогал ее за ягодицы. Однако настойчивость девушки пересекла границу и, наконец, Энрике намекнул охране забрать поклонницу со сцены.

Счастливая девушка покинула сцену под бурные аплодисменты публики, а Иглесиас продолжил свое выступление.

Как к таким поцелуям с поклонницами относится любимая 47-летнего певца, неизвестно. Напомним, что Энрике Иглесиас уже почти 20 лет находится в отношениях с бывшей российской теннисисткой Анной Курниковой. Пара воспитывает троих общих детей — 5-летних близнецов Николаса и Люси и 2-летнюю дочь Марию.

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