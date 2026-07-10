Энтони Хопкинс удивил неожиданным изменением карьеры в 88 лет: об этом дебюте он мечтал 60 лет

Энтони Хопкинс / © Associated Press

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Легендарный британский актер Энтони Хопкинс, который похудел до неузнаваемости, открыл новую страницу своей творческой карьеры и в 88 лет официально дебютировал как композитор классической музыки.

Двухкратный обладатель премии «Оскар» подписал свой первый крупный контракт с престижным лейблом, который выпустит его дебютный альбом. В преддверии релиза артист уже представил первый сингл. Для самого Хопкинса это событие имеет особое значение, ведь, как признается актер, именно музыка была его первой великой мечтой. К этому моменту он направлялся всю жизнь, пишет Variety.

«Музыка была моим первым желанием, моей первой мечтой. Я писал музыку всю свою жизнь. Некоторые из этих пьес жили со мной десятилетиями, и я все равно постоянно возвращаюсь к ним», — поделился знаменитость.

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Энтони Хопкинс / © Associated Press

В будущий альбом войдут оркестровые композиции, которые Хопкинс создавал на протяжении почти 60 лет. Дебютным синглом стал Bracken Road — музыкальное произведение, вдохновленное воспоминаниями о детстве актера в Южном Уэльсе. Композиция вошла в авторскую сюиту Hopkins' 1947: Suite for Solo Piano and Orchestra.

Над записью альбома Хопкинс работал вместе со всемирно известными музыкантами. Полноценный дебютный альбом художника под названием Life Is a Dream («Жизнь — это сон») выйдет уже 21 августа.

Несмотря на новый творческий этап, Хопкинс не объявлял о завершении актерской карьеры и продолжает быть режиссером сразу нескольких фильмов. Но теперь он все больше будет посвящать себя еще и музыке — увлечению, которое было мечтой его жизни.

Напомним, недавно дочь музыканта Кузьмы Скрябина Барбара Кузьменко открыла собственный бизнес в центре Киева и призналась, с каким трудом столкнулась на пути к мечте.

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