Энтони Рэпп требует от Кевина Спейси 40 миллионов долларов за пережитое сексуальное насилие

Энтони Рэпп заявил, что стал жертвой голливудского актера в 14 лет.

Американский актер Энтони Рэпп обвинил Кевина Спейси в сексуальных притязаниях и выдвинул против него иск на 40 миллионов долларов.

По словам Рэппа, он пострадал от насильственных действий голливудского актера, когда ему было всего 14 лет, а Спейси – 26.

"Я был 14-летним подростком и не имел никакого желания получать такой жизненный опыт", — заявил звезда "Арены", пишет Variety.

В своих показаниях Рэпп рассказал, что инцидент произошел в квартире Спейси в Нью-Йорке. Во время вечеринки 14-летний подросток был в спальне актера, когда тот вошел, захлопнув за собой дверь. Затем голливудский актер подхватил мальчика на руки и повалил его на кровать.

Фото: Associated Press

"Это было очень неожиданно. Он прижал меня к постели всем своим телом, мои руки были скованы. Я не просил его об этом. Я был смущен, как олень при свете фар. В этот момент я почувствовал, что ничего не могу сделать", – поделился Рэпп.

В конце концов Энтони удалось скрыться в ванной, где он "пытался вернуть себе контроль".

Однако адвокаты Спейси поставили показания Рэппа под сомнения, ведь по плану квартиры актера в Нью-Йорке там не было отдельной спальни.

Напомним, что Энтони Рэпп уже не впервые заявляет о сексуальных домогательствах со стороны Кевина Спейси. После заявлений звезды "Арены" свои показания дали около десятка жертв. Однако в суд попало дело только одно дело — притязание Спейси к 18-летнему юноше, которое якобы имело место в 2016 году. Однако после продолжительного расследования дело пришлось закрыть из-за того, что обвинитель внезапно скончался.

Летом этого года после судебного заседания в Лондоне Кевина Спейси было решено выпустить под залог.

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