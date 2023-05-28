Эпические звездные падения: Jerry Heil упала в оркестровую яму, а Огневич не заметила конца сцены

Казалось, ведущий, певец или актер – вполне безопасные профессии. Однако иногда с артистами встречаются разнообразные конфузы.

В частности, звезды шоу-бизнеса могут упасть, а момент их падения попадет на фото или видео и завирусится в Сети. В основном, когда знаменитости не удерживаются на ногах, то просто отделываются испугом, встают и продолжают работать. Однако иногда бывает, что после падения приходится вызывать "скорую".

Редакция сайта ТСН.ua собрала подборку об украинских звездах шоу-бизнеса, которые пережили падение на публике.

Злата Огневич

Исполнительница упала прямо во время своего концерта в Белой Церкви. Артистка пела песню "Зозуля", активно общалась с залом и ходила по сцене. Правда, свет прожекторов ослепил Злату, поэтому она не видела, куда идет. Огневич шла прямо по сцене, оступилась и упала. Артистка сразу же встала и продолжила петь. Между тем поклонники нашли в падении положительные моменты: они теперь однозначно убеждены, что исполнительница поет вживую.

Michelle Andrade

Исполнительница упала не на сцене, но тоже на работе. Артистка была ведущей популярного шоу "Орел и Решка". Мишель не удержалась на скейте и полетела на пол. Знаменитость тогда очень больно ударилась головой о землю. Певице сразу же кинулись на помощь.

Lida Lee

Падение Lida Lee случилось прямо во время церемонии награждения премии YUNA в 2021 году. Тогда статуэтку вручали бывшему продюсеру исполнительницы – MONATIK. Lida Lee настолько радовалась за своего тогдашнего наставника, что так бурно аплодировала, что даже упала.

Леся Никитюк

Ведущая упала в эфире шоу "Липсинк батл". Знаменитость в образе британской певицы Адель садилась на стул. Однако что-то пошло не так – Леся свалилась с него. К счастью, Никитюк не забилась, а встала и даже пошутила о своем падении.

Леся Никитюк упала

MONATIK

Исполнитель на своих концертах очень сильно отдается – артист поет зажигательные песни и энергично танцует. Однажды MONATIK увлекся танцем, что не заметил лестницу со сцены и упал. Падение никак не повлияло на концерт, ведь артист встал и продолжил петь.

Артем Пивоваров

Артист тоже на своих концертах энергичен и отдается залу. Также Артем устраивает зажигательные танцы. Однако во время концерта в польском городе Быдгощ Пивоваров упал и травмировал ногу, что пришлось вызвать скорую. Кстати, после того, как медики оказали первую помощь Артему, он вернулся на сцену и доиграл концерт до конца.

Настя Каменских упала на концерте

София Ротару

Исполнительница однажды упала в киевском "Дворце спорта". В длинном платье София Михайловна направлялась к роялю. Однако вдруг артистка запуталась в наряде и упала. За роялем тогда играл музыкант Руслан Квинта, который помог певице подняться. Тем временем Софья Михайловна извинилась перед зрителями.

София Ротару упала на концерте / Фото: скриншот с видео

Анна Тринчер

А вот артистка упала прямо перед самым выходом на сцену. Певица оступилась на лестнице и не удержала равновесие. Ане было очень больно, она хромала и едва стояла на ногах. Знаменитости пришлось вызвать врачей. Медики осмотрели Тринчер, укололи ей обезболивающее, и исполнительница не отменила концерт, а доиграла его до конца.

Анна Тринчер

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