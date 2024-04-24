Беременная Иванна Онуфрийчук рассекретила, где намерена рожать и будет ли при этом присутствовать ее муж

Украинская ведущая Иванна Онуфрийчук рассекретила, где планирует рожать и решились ли они с мужем, бизнесменом Алмазом, на партнерские роды.

Сейчас знаменитость активно готовится к появлению на свет ее первенца. Как призналась Онуфрийчук, из-за полномасштабной войны в Украине они с мужем решили, что она будет рожать в Швейцарии. Супруги уже выбрали больницу, где будут роды.

"Сейчас проживаем в Швейцарии, вся моя семья здесь, поэтому рожать планирую тоже здесь. Клинику искали недолго. Я поискала больницы, почитала информацию в Интернете — и мы выбрали современный вариант в нашей местности. Здесь мне понравилось, что в одной из родильных комнат, по желанию женщины и по разрешению врачей, можно рожать в ванной", — поделилась знаменитость в интервью Jet Setter.

Иванна Онуфрийчук / Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

Иванна Онуфрийчук и ее возлюбленный Алмаз выбрали партнерские роды. По словам ведущей, муж сразу же настоял, что хочет быть рядом и поддерживать ее. Правда, знаменитость волнуется из-за чрезмерной эмоциональности Алмаза. Врачи не советуют эмоциональным мужчинам присутствовать на родах, ведь это может только мешать женщине. Однако Онуфрийчук убеждена, что они справятся с этим.

"Мы с любимым планируем именно партнерские роды. Единственное, за что я волнуюсь, это за то, что Алмаз достаточно эмоционален, а врачи не советуют брать на парные роды эмоционального человека. Говорят, что лишние эмоции рядом могут сбивать женщину и не давать расслабиться и сосредоточиться. Но я надеюсь, что мне все же удастся настроить мужа правильно, и мы вместе подготовимся к парным родам. Тем более, он сам этого очень хочет", — добавила ведущая.

Иванна Онуфрийчук с мужем / Фото: viva.ua

Напомним, ранее Иванна Онуфрийчук поделилась, с какими трудностями столкнулась во время первой беременности. Также ведущая рассказала, что ей помогает преодолевать дискомфорт.

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