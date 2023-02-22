Ермак возмутился, что на "Грэмми" пригласили путиниста Киркорова: "Как такой человек может находиться в США"

Политик призвал Запад ввести против российских пропагандистов более жесткие санкции и объяснил, зачем это нужно.
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак возмутился, что российского пропагандиста и ярого сторонника политики Путина Филиппа Киркорова пригласили на музыкальную премию "Грэмми-2023".
В частности, в колонке для The Guardian политик объяснил, что певец открыто поддерживает российскую агрессию против Украины. Также Киркоров прославляет действия российских оккупантов, которые убивают невинных людей.
"В Киеве мы хорошо знаем Киркорова. В июне 2021 года мы признали его "угрозой национальной безопасности Украины" и ему запретили въезд в нашу страну после того, как он выступил в поддержку аннексии Крыма Россией. В прошлом месяце мы добавили его в наш список российских пропагандистов, которые подпадают под персональные санкции за поддержку разжигания войны Россией. Он просил свою аудиторию встать и аплодировать "героям", российским солдатам, которые воюют в Украине", — написал Ермак.
В частности, руководителя Офиса президента возмущает, что Киркоров может свободно находиться в странах Запада. В частности, пропагандист посетил "Грэмми-2023", а также концерт Адель.
"Киркоров откровенно красовался на "Грэмми", публикуя селфи в соцсетях. За несколько дней до этого он поужинал Энгельбертом Хампердинком в Лос-Анджелесе и посетил Лас-Вегас, чтобы посмотреть концерт Адель. Как такой человек может свободно находиться в США? Как он может гулять в то время, когда столько украинцев борются за жизнь?" – возмутился Ермак.
Политик призвал Запад ввести более жесткие санкции против российских пропагандистов, потому что они поддерживают войну в Украине.
"Мы также хотели бы видеть более жесткий подход к варварам, которые ободряют российские зверства из удобных щелей в Европе и других местах. Российские пропагандисты помогают агрессору. Они причастны к преступлениям режима. Конечно, поп-звезды и инфлюэнсеры не являются политиками или военными. Но они создают большую проблему как созданию, так и поддержке режима санкций, который оказывает длительное давление на Кремль", — добавил Ермак.
Напомним, недавно Канада ввела санкции против артистов-путинистов. В частности, в подсанкционный список попали 38 человек и 16 организаций, которые причастны к распространению российской пропаганды и дезинформации.
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