Ермак возмутился, что на "Грэмми" пригласили путиниста Киркорова: "Как такой человек может находиться в США"

Политик призвал Запад ввести против российских пропагандистов более жесткие санкции и объяснил, зачем это нужно.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак возмутился, что российского пропагандиста и ярого сторонника политики Путина Филиппа Киркорова пригласили на музыкальную премию "Грэмми-2023".

В частности, в колонке для The Guardian политик объяснил, что певец открыто поддерживает российскую агрессию против Украины. Также Киркоров прославляет действия российских оккупантов, которые убивают невинных людей.

Филипп Киркоров

"В Киеве мы хорошо знаем Киркорова. В июне 2021 года мы признали его "угрозой национальной безопасности Украины" и ему запретили въезд в нашу страну после того, как он выступил в поддержку аннексии Крыма Россией. В прошлом месяце мы добавили его в наш список российских пропагандистов, которые подпадают под персональные санкции за поддержку разжигания войны Россией. Он просил свою аудиторию встать и аплодировать "героям", российским солдатам, которые воюют в Украине", — написал Ермак.

В частности, руководителя Офиса президента возмущает, что Киркоров может свободно находиться в странах Запада. В частности, пропагандист посетил "Грэмми-2023", а также концерт Адель.

"Киркоров откровенно красовался на "Грэмми", публикуя селфи в соцсетях. За несколько дней до этого он поужинал Энгельбертом Хампердинком в Лос-Анджелесе и посетил Лас-Вегас, чтобы посмотреть концерт Адель. Как такой человек может свободно находиться в США? Как он может гулять в то время, когда столько украинцев борются за жизнь?" – возмутился Ермак.

Филипп Киркоров на "Грэмми-2023" / Фото: instagram.com/fkirkorov

Политик призвал Запад ввести более жесткие санкции против российских пропагандистов, потому что они поддерживают войну в Украине.

"Мы также хотели бы видеть более жесткий подход к варварам, которые ободряют российские зверства из удобных щелей в Европе и других местах. Российские пропагандисты помогают агрессору. Они причастны к преступлениям режима. Конечно, поп-звезды и инфлюэнсеры не являются политиками или военными. Но они создают большую проблему как созданию, так и поддержке режима санкций, который оказывает длительное давление на Кремль", — добавил Ермак.

Напомним, недавно Канада ввела санкции против артистов-путинистов. В частности, в подсанкционный список попали 38 человек и 16 организаций, которые причастны к распространению российской пропаганды и дезинформации.

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