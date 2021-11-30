Эротическая вечеринка блогеров на годовщину Голодомора: организатора мероприятия обвинили во лжи

Вечеринку организовывала сестра Александра Залиско.

Администрация львовского Дома ученых прокомментировала скандальную эротическую вечеринку блогеров на годовщину Голодомора.

Заместитель директора Василий Мастикаш, который сдал здание в аренду, заявил, что его обманули. Его заверили, что будут праздновать "обычный день рождения". На вечеринке должны были присутствовать только 40 человек. Мастикаша заверили, что гости будут вакцинированы или будут иметь негативные ПЦР-тесты. Впрочем, на мероприятии было более ста человек, а вечеринка больше напоминала некую эротику.

Эротическая вечеринка блогеров на годовщину Голодомора / instagram.com/o_zalisko

"Когда я спросил, какие будут празднования – организатор лишь сказала, что будет установлена гимнастическая конструкция. Заверила, что это не нанесет вреда помещению. В результате очень неприятно, что они нас обманули, затеяли такой сценарий", – заявил Василий Мастикаш, пишет ZAXID.NET.

Эротическая вечеринка блогеров на годовщину Голодомора / instagram.com/o_zalisko

Впрочем, заместитель директора признался, что и сами они не учли годовщину Голодомора. Договор об аренде помещения подписывали еще в октябре.

"Организацией мероприятия занималась посредница. Она где-то так все обкрутила, хитростями обошла. Если бы я видел, что там творится, вызвал бы полицию и прекратил бы это", — прокомментировал директор Дома ученых, Роман Славитич.

Отметим, организацией действа занималась сестра именинника – Марьяна Залиско.

Напомним, известный блогер-миллионник Александр Залиско попал в скандал из-за громкого празднования своего 29-летия. Он организовал роскошную вечеринку с элементами эротики в Доме ученых в День памяти жертв голодоморов. На это празднование пришли многие украинские блогеры, в частности, среди присутствующих был и Владимир Остапчук, ведущий шоу "Маска" на телеканале "Украина".

Львовские блогеры устроили вечеринку в День памяти жертв Голодомора / instagram.com/o_zalisko

Теперь известные украинские компании прекращают сотрудничество с блогерами, которые "засветились" на эротической вечеринке в годовщину Голодомора, а полиция составила протокол на именинника. Ему грозит штраф 17-34 тыс грн.

Дом ученых закрыли из-за нарушений карантинных ограничений.

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