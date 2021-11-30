Эротическая вечеринка на годовщину Голодомора: блогеры начали извиняться за "голодную тусу"

Они отметили, что забыли о памятных датах.

Блогеры во Львове в День памяти жертв голодоморов организовали вечеринку, которую в соцсетях подписывали, как "Блогерская голодная туса".

Такое поведение знаменитостей возмутило украинцев. Впрочем, блогеры, присутствовавшие на вечеринке, начали извиняться за "голодную тусу".

Блогеры устроили вечеринку в День памяти жертв Голодомора / instagram.com/o_zalisko

В частности, первым высказался по поводу этой ситуации Александр Залиско, день рождения которого праздновали 27 ноября. Он извинился перед всеми украинцами, чьи чувства задел.

"Хочу извиниться перед теми, чьи чувства задел. Но не у тех, кто просто подтянулся на шум", — отметил блогер.

Блогеры извиняются за "голодную тусу" после того, как с ними начали отказываться работать

Также прокомментировала и свое присутствие на вечеринке Саша Бо. Она отметила, что забыла о годовщине Голодомора. Также она добавила, что просто пришла на день рождения друга, а скандал разгорелся из-за неудачных сторис ведущего, Владимира Остапчука, о "голодной блогерской тусе"

Блогеры извиняются за "голодную тусу" после того, как с ними начали отказываться работать

"Мне очень стыдно, что порой я забываю важные даты. Мне очень стыдно, что три дня назад, 27 ноября, был День памяти жертв голодоморов, а я совсем забыла об этом", – прокомментировала Саша.

Блогеры извиняются за "голодную тусу" после того, как с ними начали отказываться работать

Таня Самбурская также написала, что забыла о годовщине Голодомора. Впрочем, она извинилась за свое поведение.

Блогеры извиняются за "голодную тусу" после того, как с ними начали отказываться работать

Муж Наталии Литвин со своей стороны извинился за свою жену и за себя. Он отметил, что они пришли на день рождения друга.

"Да, сейчас нет никаких оправданий за наши стороз. Ни я, ни жена, никоим образом не хотели празднованием оскорбить чувства людей. Как каждый сознательный украинец, мы в семье чтим память и крепко держимся за наши традиции. Это нас не оправдывает, но мы хотим извиниться за те неуместные сторис", — прокомментировал Александр.

Напомним, известный блогер-миллионник Александр Залиско попал в скандал из-за громкого празднования своего 29-летия. Он организовал роскошную вечеринку с элементами эротики в Доме ученых в День памяти жертв голодоморов. На это празднование пришли многие украинские блогеры, в частности, среди присутствующих был и Владимир Остапчук, ведущий шоу "Маска" на телеканале "Украина".

Блогеры устроили вечеринку в День памяти жертв Голодомора / instagram.com/o_zalisko

Теперь известные украинские компании прекращают сотрудничество с блогерами, которые "засветились" на эротической вечеринке в годовщину Голодомора, а полиция составила протокол на именинника.

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