Эротическая вечеринка в годовщину Голодомора: Остапчук прокомментировал свое участие в мероприятии

Шоумен был ведущим на вечеринке.

Известный украинский шоумен, ведущий шоу "Маска" на телеканале "Украина", Владимир Остапчук присутствовал на скандальной вечеринке в годовщину Голодомора во Львове.

Львовские блогеры устроили вечеринку в День памяти жертв Голодомора / instagram.com/vova_ostapchuk

Остапчук извинился перед всеми, кого возмутил его поступок. Он признал, что это было необдуманное решение. Сториз, которые Владимир публиковал 27 ноября на своей странице в Instagram, шоумен также признал неуместными.

Львовские блогеры устроили вечеринку в День памяти жертв Голодомора / instagram.com/o_zalisko

"Даже себе самому мне сложно объяснить, как я мог не подумать в ту секунду, какой это день, и сколько боли и печали за ним стоит. Мои сторис не имели никакого отношения ко Дню памяти жертв Голодомора. Я понимаю, что меня это не оправдывает, и порой секундное необдуманное решение может иметь непоправимые последствия. Я не могу вернуться в прошлую субботу и изменить свой поступок, но я могу извиниться", — прокомментировал Владимир.

В заключении ведущий добавил, что уважает и уважает День памяти жертв Голодомора.

Львовские блогеры устроили вечеринку в День памяти жертв Голодомора / instagram.com/o_zalisko

Напомним, блогеры в День памяти жертв Голодомора устроили вечеринку. Фотографии и видео с вечеринки разлетелись по Сети. Впрочем, пользователей возмутило такое поведение блогеров.

В частности, среди собравшихся был и Владимир Остапчук. Он был ведущим действа.

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