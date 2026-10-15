"Еще бы на унитазе записала": Ефросинину разнесли за видео, где она, расчесываясь в халате, поддерживала Федишин

Маша Ефросинина и Ирина Федишин

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Украинскую ведущую Машу Ефросинину разнесли за видео, где она поддерживала певицу Ирину Федишин, а сама при этом была одета в халат и одновременно расчесывала волосы.

К сожалению, в семье исполнительницы случилось горе. Артистка на восьмом месяце беременности потеряла дочь. Многие звезды шоу-бизнеса начали поддерживать Ирину Федишин, и Маша Ефросинина не стала исключением.

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Как Маша Ефросинина поддержала Ирину Федишин

Дело в том, что после новостей о трагедии с Ириной Федишин не все пользователи высказали слова поддержки артистке. Некоторые начали ее винить, мол, «надо было скрывать беременность» и «счастье любит тишину».

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Маша Ефросинина возмутилась такими комментариями. Ведущая подчеркнула, что это право женщины — делиться подробностями о беременности или скрывать ее. По словам знаменитости, трагедии происходят совсем не из-за этого. Ефросинина пишет, что женщины, скрывающие беременность, тоже теряют детей. Ведущая посоветовала меньше верить в суеверия. Напоследок знаменитость добавила, что самое главное — это поддержка.

«Тысячи женщин до сих пор скрывают факт беременности из-за этих средневековых суеверий, но все равно у них бывают и выкидыши, и замершие беременности, и куча других проблем, на которые никак не влияет, сняли они гендер-пати или спят тихонько себе вдвоем с фото с УЗИ… Поддержка женщины женщиной в горе и радости — это оставляет нас людьми в этой мясорубке новостей…», — отметила ведущая.

Почему Машу Ефросинину начали критиковать после этого видео

Пользователи Сети не оценили видео Маши Ефросининой, но не из-за слов, которые она сказала. Пользователи критиковали внешний вид и поведение ведущей. Дело в том, что она записывала видео в халате и одновременно, когда комментировала трагедию, расчесывала мокрые волосы. Пользователи отметили, что Маша Ефросинина выглядела неуместно. Некоторые вообще обвинили знаменитость в неискренности и отсутствии эмпатии.

«Я не могу молчать», но иногда лучше все же промолчать, особенно, когда тема настолько страшная и вас не касается, потому что эмпатия — это очень ценная штука, вам незнакомая, а сбор лайков, манипулируя чужой трагедией, — это трэш!

Вы бы еще на унитазе это записали.

Обсуждать страшную трагедию, стоя в халате и расчесывая волосы — это ужас, уважаемые!

Как можно выражать сочувствие и вычесываться?

Если бы для вас это было действительно важно и болезненно, Мария, вы бы точно не были в банном халате, расчесывая мокрые волосы, говоря об этом между строк. Вы на интервью свои, которые вам важны — тоже в таком виде в таком антураже снимаете?

Что известно о трагедии с Ириной Федишин

Ирина Федишин ждала рождения дочери. К сожалению, вечером 13 октября муж артистки сообщил, что в их семье произошла трагедия. Исполнительница на восьмом месяце беременности потеряла дочь. Подробности пока неизвестны.

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Также муж Ирины Федишин шокировал, что сама артистка находится в тяжелом состоянии. В тот роковой день чуть не стало и ее самой. К счастью, врачи смогли спасти жизнь певицы. Муж уже раскрыл подробности спасения жены.

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