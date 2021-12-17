Еще две женщины обвинили в сексуальном насилии Мистера Бига из "Секса в большом городе"

Еще две женщины обвинили в сексуальном насилии Мистера Бига из "Секса в большом городе"

Одна из жертв – бывшая актера.

Стало известно еще о двух инцидентах, когда американский актер Крис Нот, известный благодаря роли Мистера Бига из "Секса в большом городе", совершал сексуальное насилие над женщинами.

Нот еще в 90-х встречался с моделью Беверли Джонсон. Впрочем, девушка после разрыва их отношений рассказала, что он постоянно ревновал, избивал и угрожал убить ее пса. Об этом даже писали в газетах, ссылаясь на судебные документы. Однако уголовное дело тогда не было возбуждено.

Крис Нот и Беверли Джонсон / Getty Images

"В судебных документах модель жалуется, что ее ревнивый бывший бойфренд — Крис Нот — избивал ее, угрожал изуродовать ее и угрожал смертью. Он звонил ей более 25 раз в день. Актер даже пригрозил убить собаку Беверли", — пишется в газете.

Также о насилии со стороны Криса Нота заговорила известная актриса Зои Листер-Джонс. Звезда рассказала, что, когда ей было 20 лет, она работала в одном ночном клубе. Туда иногда приходил и Крис Нот. Он постоянно вел себя непристойно по отношению к другим девушкам.

Впрочем, позже они с Крисом Нотом встретились на съемках сериала "Закон и порядок". По словам Зои, актер постоянно был пьян. Однажды он обнюхал ее шею и прошептал на ухо неприятные вещи.

Зои Листер-Джонс / instagram.com/zoelisterjones

"Крис использовал образ "мужчины мечты", который был создан сериалом "Секс в большом городе". Это даже хорошо, что Мистер Биг умер в новом сериале. Женские фантазии закончились — пора столкнуться с суровой реальностью", — прокомментировала актриса.

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