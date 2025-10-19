Еще один актер-воин публично раскритиковал Цымбалюка за образ бойца: "Карма расставит на свои места"

Владимир Ращук и Тарас Цымбалюк

Украинский актер и военный Владимир Ращук, известный по ролям в кинолентах "Конотопская ведьма" и "Каховский объект", раскритиковал коллегу Тараса Цымбалюка за роль военного.

Ращук поделился мыслями относительно недавнего конфликта между актером-военнослужащим Даниилом Мирешкиным и Цымбалюком. По словам Владимира, военных в фильмах должны играть те, кто действительно прошел фронт.

"Если гражданским позволяет совесть одевать форму, к которой они не имеют никакого отношения, шевроны, при которых они не харкали… Это очень обидно. Это на их совести", — заявил он в интервью "Коротко про".

Актер признался, что каждый символ или отличие для настоящего бойца имеет глубокое значение. Он вспомнил, как получил свой берет после боев в Рубежном и Северодонецке: "Мы стояли там без мостов, без провизии, без снабжения — 26 дней. Когда я получил берет, у меня руки тряслись, я плакал. Это была честь, не награда. А когда люди просто так одевают военную форму — это неправильно. Карма все расставит на свои места".

Ращук отметил, что поведение гражданских актеров, которые играют военных, не вызывает уважения среди тех, кто действительно был на передовой. Знаменитость подчеркнул, что такие вещи не добавляют чести мужчине.

Тарас Цымбалюк / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Стоит отметить, что конфликт между актерами разгорелся после того, как Тарас Цымбалюк поделился в своих соцсетях сбором в поддержку полка "Азов", инициированным военным и актером Даниилом Мирешкиным. Даниил резко раскритиковал коллегу, заявив, что для человека с такой большой аудиторией просто репост — это слишком мало.

Возмущение военного усилилось после того, как он увидел Цымбалюка в роли "азовца" на съемочной площадке. По словам Мирешкина, актеру, который сам признавал, что является уклонистом, "должно быть стыдно" надевать форму и носить шеврон, который настоящие бойцы получают на фронте, рискуя жизнью. Однако Тарас не оставил высказывания коллеги-военнослужащего без внимания и дерзко ответил ему.

Тарас Цымбалюк и Даниил Мирешкин

