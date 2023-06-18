Эсхакзай возмутилась поведением украинок, которые за границей говорят на русском: "Можно п**дюлей отхватить"

Интервьюер Рамина Эсхакзай выразила свое возмущение из-за того, что некоторые украинцы за рубежом продолжают активно общаться на русском языке.

Так, в сторис в Instagram журналистка рассказала, как сама стала свидетелем такой ситуации. В очереди за границей она встретила двух девушек, которые громко разговаривали по-русски и сначала сдались всем гражданкам РФ. Однако в ходе разговора оказалось, что девочки приехали из Киева.

Рамина была ошеломлена, ведь несмотря на то, что в быту иногда также пользуется русским, за границей всегда говорит только на украинском или английском.

"Только что я стояла 30 минут у девушек, которые общались по-русски без украинского акцента. Я, максимальным видом показывала пренебрежение, кривила лицо, думала, как удержать себя, чтобы не сказали чего-то плохого. Рядом стоял поляк и кривил лицо, просматриваясь со мной. Но на словах: "Пойдем в классное заведение", я попустилась. Это наши украинки. Вы знаете, что я сама общаюсь на русском довольно такие много в быту, но находясь за границей, только украинский и английский. Даже в рамках собственной безопасности. Можно норм п*здюлов отхватить за русский», — поделилась Рамина.

Рамина Эсхакзай / Фото: instagram.com/raminalalala

Журналистка призвала украинцев не стесняться говорить на родном языке, даже если выходит еще не в совершенстве. Тем более что иностранцы не смогут заметить ошибок в произношении.

"Не стесняйтесь говорить как-то плохо. Все норм. Никто за границей не поймет, что ваш украинский не совершенен. Главное говорите уверенно и не куритесь, что что-то не так", — сказала Рамина.

Рамина Эсхакзай / Фото: instagram.com/raminalalala

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